Desmienten vida nocturna de James: 'por destruir dan todo por cierto'

James Rodríguez no tiene equipo, decidió salir de Olympiacos antes de terminar su contrato, deslizó que tendría un problema personal que no podía resolver a distancia, volvió a decepcionar. Y ante esa realidad es casi natural que se disparen las conjeturas sobre lo que hace que no pueda consolidarse en ningún equipo en los últimos cinco años.

Muchos se sienten con licencia de especular hasta sobre su vida privada para explicar por qué se desperdicia tanto talento. Pero todo tiene un límite.



El propio jugador se ha dejado ver entrenando a tope en su casa de Madrid a la espera de una oferta para continuar su carrera, desde la comodidad de ser el agente libre más caro del mercado, con 9 de millones de euros de valoración, según Transfermarkt.



Buena parte de esa cotización se la debe a Olympiacos y al técnico Míchel, quien supo dosificarlo y llevarlo a convertir 5 goles y dar 6 asistencias en 20 partidos.



Se fue el DT y se fue James y en Grecia quedó tanta insatisfacción que una barra publicó en un mensaje que el colombiano supuestamente era asiduo visitante de clubes de striptease. El rumor corrió de inmediato y medios de todo el mundo. Pero algunos tuvieron la sensatez de dudarlo y consultaron periodistas informados sobre el fútbol griego para saber cuál era la verdad tras esa acusación.



El periodista Diego Rueda afirmó en el 'Vbar' de Caracol que consultó a periodistas españoles que desmintieron esas versiones: “Mirando lo que viene pasando con James Rodríguez, le consultamos a periodistas sobre la situación en Grecia. Los españoles nos contaron que la barra que publicó lo de James no tiene ninguna credibilidad. Nosotros en Colombia, por destruir a James, cualquiera que diga algo, damos que eso es cierto”, afirmó.



James sigue esperando ofertas. Suena en Brasil y en Turquía y recientemente se especuló con la Liga de Indonesia. Nada es verificable. Como tampoco lo es, por ahora, la especulación sobre la supuesta vida nocturna del 10.