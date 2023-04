¿En el clavo con James? 'No domina el niño malcriado que lleva dentro'

James Rodríguez ya no es jugador de Olympiacos. La misma historia de los últimos años, saliendo de sus equipos antes del vencimiento de sus contratos.

¿Qué pasó esta vez? Le quedaban dos meses de contrato, con la Superlig de Grecia aún abierta pues hay 18 puntos todavía en disputa. Se fue antes de tiempo porque, según las versiones de la prensa en Grecia, no le gustó que lo reemplazaran en el clásico contra Panathinaikos y, cuando el interino José Anigo le pidió que se excusara con sus compañeros, se fue.



A esta historia le falta, por supuesto, la otra parte, la versión del jugador, quien solo atinó a decir en sus redes: "Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del gran puerto Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro".



No hay una sola explicación al escándalo que se armó en Grecia por su salida, ni siquiera un intento de defensa. En Colombia, en cambio, la historia ya es conocida pues salió de Everton y Al-Rayyan sin cumplir hasta el final los contratos que firmó.



Por eso el reconocido relator y periodista Paché Andrade se refirió al tema son ambigüedades: "No ha podido nuestro James Rodríguez dominar el niño malcriado que lleva por dentro… Tanta clase desperdiciada!", dijo.



Tanta clase desperdiciada! pic.twitter.com/EoRZtel4iU — Pache Andrade (@pacheandrade) April 13, 2023

Cientos de comentarios recibió, algunos defendiendo al futbolista pero muchos más expresando que estaban de acuerdo con esa dura crítica.

​Habrá que ver dónde termina el que fuera goleador en el Mundial de 2014, el que poco a poco ha ido dando pasos hacia atrás en su carrera.