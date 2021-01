Arremeten contra Fabra: 'Es una vergüenza, se tiene que ir de Boca'

Boca Juniors fue aplastado por el Santos, de Brasil, y con un contundente 3-0 en contra le tuvo que decir adiós a la Copa Libertadores.



Uno de los jugadores que recibió la mayoría de las críticas tras la eliminación, fue el colombiano Frank Fabra, luego de que viera la tarjeta roja en el segundo tiempo, producto de un pisotón en el pecho a Marinho en una acción de completa irresponsabilidad.

Justamente, uno de los que arremetió contra Fabra fue José 'Pepe' Basualdo, exjugador y además campeón con el equipo xeneize, quien no tuvo piedad con el colombiano y exigió su salida del equipo tras la dura derrota en territorio brasileño.



"Lo de Fabra es una chiquilinada, dejar al equipo con diez en ese momento no puede pasar. Un jugador de Selección, que reaccione de esa manera, creo que no es correcto. Es una vergüenza, se tiene que ir", dijo el exfutbolista en diálogo con Radio Colonia.



Las críticas hacia el colombiano no han para de llegar, por lo que muchos aficionados piden su salida de la institución azul y oro. Por ahora, tanto Fabra como los demás responsables de la eliminación, están concentrados en el partido de este domingo, cuando enfrente a Banfield en la final de la Copa Diego Armando Maradona.