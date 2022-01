Así fue el fuerte cruce de Borré con Haaland: detalles de la discusión

Rafael Santos Borré fue uno de los jugadores que causó cierta polémica en los días recientes, debido al enfrentamiento en cancha que tuvo con el noruego Erling Haaland, en el partido que el Eintracht Frankfurt tuvo contra Borussia Dortmund.

El atacante colombiano habló con El Vbar de Caracol Radio, acerca del porqué del cruce entre ambas partes “Fue un encontronazo, me parece que fue un poco irrespetuoso. Cuando se pusieron arriba en el marcador se puso a celebrar algunas acciones sin necesidad. Cuando un defensor de nosotros la sacaba, la celebraba y gritaba en la cara. Ninguno de nosotros no hacía nada, me dio un poco de impotencia y lo fui a buscar en esa última jugada”.



Agregó sobre lo que se dijeron en cancha “Yo vi que en algunos momentos, en el primer cruce, me gritaba ‘qué pasa hermano’ en español, no es normal que hablen español en Alemania. Cuando se acabó el partido, siguió con el tono de irme a buscar, sabía que estaba caliente. Me decía unas cosas en inglés y yo también trataba de contestarle para darle a entender que no estaba bien lo que estaba haciendo”.