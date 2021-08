¿También tomó partida? Bermúdez destapó situación de Villa y Cardona

En los últimos días, el presidente Jorge Ameal dialogó con Espn Fútbol 12 sobre la situación de los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona, a quienes la prensa en Argentina les da látigo. En medio de tanta crítica, el directivo reconoció que el extremo era un "problema" para el club, mientras que defendió al '10'. Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, no fue ajeno a la defensa para Cardona. ¿Qué dijo sobre Villa?

"El tema Villa es complicado y difícil, pero tengo la conciencia más que tranquila", indicó Bermúdez en TyC Sports, asegurando que le cumplieron en todo al jugador y lo protegieron en medio de tanto comentario negativo por su actitud. "Esperemos que el chico entienda que tiene obligaciones, que las tiene que cumplir y después tendrá que asumir cada una de las circunstancias jurídicas que tendrá que aclarar".



¿Y las ofertas de Brujas? Bermúdez aseguró que todas las propuestas fueron respondidas, y que nada es como se especuló, pues se dijo que el club xeneize no las había contestado. Cerrando el tema Villa dijo que "como colombiano siento mucho dolor y me siento muy afectado". El Presidente de Boca ya había contado que no aceptaron por no llenar las expectativas económicas.



Mientras el panorama no es muy positivo en cuanto a Villa, al que sí han respaldado es a Edwin Cardona. Bermúdez aclaró qué fue lo que pasó con el volante tras la Copa América, pues fue juzgado por no integrarse al club y viajar a Colombia unos días. Una fiesta, en la que se dejó ver en medio de ese descanso, lo dejó en el ojo del huracán.



"Eligió que necesitaba un tiempo y pasar con la familia. Desde la posición de nosotros solamente podíamos respetar la posición de él. Eso fue lo que sucedió", contó Bermúdez sobre la propuesta que le hicieron desde el club de regresar tan pronto terminó la acción en Brasil, para que no rompiera la burbuja sanitaria. El jugador prefirió descansar unos días, y el club respetó su decisión.



Y agregó: "nosotros seguimos pensando que Cardona es un jugador que debería estar cada domingo en campo con la camiseta de Boca. Ha tenido algunos problemas de índole físico, no ha podido regresar, pero queda la sensación que hemos hecho todo. Edwin tiene contrato hasta diciembre, tiene una opción de compra. Llegado al final de ese contrato se decidirá si Boca hace el esfuerzo para que continúe, pero todavía hay un tiempo para pensar y para tomar decisiones".



Cabe recordar que a causa de unas molestias físicas, Edwin no ha podido estar en las convocatorias de Boca Juniors.