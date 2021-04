Hay plan futbolero para la semana: agéndese con los colombianos

Desde este martes y hasta el próximo 22 de abril podrán disfrutar de una completa agenda futbolera con presencia de colombianos en competencias continentales de Libertadores y Sudamericana, además de ligas europeas. En FUTBOLRED repasamos la programación, así que tome papel y lápiz.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana



Martes, 20 de abril



5:15 pm: Deportivo Táchira vs Olimpia (Sergio Otálvaro/Edwar López)

Copa Libertadores



Miércoles 21 de abril



5:00 pm: The Strongest vs Boca Juniors (Sebastián Villa)

*Ausentes Jhorman Campuzano y Edwin Cardona, por Covid-19. Frank Fabra por suspensión.

Copa Libertadores



5:15 pm: América de Cali vs Cerro Porteño

Copa Libertadores



7:00 pm: Ind. del Valle vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte)

Copa Libertadores



7:30 pm: Guabirá vs Independiente (Andrés Roa)

Copa Sudamericana



9:00 pm: U. La Calera vs LDU Quito (Cristian Martínez Borja)



Jueves 22 de abril



2:00 pm: Talleres (Rafael Pérez/Diego Valores) vs Emelec

Copa Sudamericana



5:00 pm: Fluminense vs River Plate (Jorge Carrascal/ Rafael S. Borré/Flabián Londoño)

Copa Libertadores



5:15 pm: Bragantino vs Deportes Tolima

Copa Sudamericana



5:15 pm: Gremio vs La Equidad

Copa Sudamericana



5:15 pm: Aragua vs Lanús (Alexis Pérez)

Copa Sudamericana



7:00 pm: Atlético Nacional vs Universidad Católica

Copa Libertadores



7:30 pm: River Plate (URU) vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Copa Sudamericana



7:30 pm: Libertad (Daniel Bocanegra/Alex Mejía) vs Palestino

Copa Sudamericana



9:00 pm: Atlético Junior vs Ind. Santa Fe

Copa Libertadores



Otros partidos con presencia colombiana



Premier League



Martes, 20 de abril | 2:00 pm

Everton (James Rodríguez/Yerry Mina) vs Brigthon (Stiven Alzate)



Miércoles, 21 de abril |12:00 m

Totteham (Dávinson Sánchez) vs Southampton



Serie A



Miércoles, 21 de abril | 1:45 pm

Genoa (Cristian Zapata) vs Benevento

Spezia (Kevin Agudelo) vs Inter

Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Parma



Jueves, 22 de abril | 11:30 am

Roma vs Atalanta (Luis F. Muriel/Duván Zapata)



Liga de España

​

Miércoles, 21 de abril | 2:00 pm

Alavés vs Villarreal (Carlos Bacca)

Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Valladolid



Jueves, 22 de abril | 2:00 pm

Granada (Luis J. Suárez) vs Éibar

Real Sociedad vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)