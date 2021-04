Prográmese con los colombianos: repase la agenda del fin de semana

Los futbolistas colombianos están rematando la temporada en diferentes ligas del mundo y algunos se juegan partidos claves, como el caso de Dávinson Sánchez que se juega la final de la Copa de la Liga de Inglaterra y Alfredo Morelos que disputa cuartos de final de Copa de Escocia. En la jornada del fin de semana habrá un par de duelos cafeteros, en Argentina y México.



Tome atenta nota de la agenda futbolera para el fin de semana y que se extenderá hasta el lunes, cuando entre en acción el Porto de Uribe y Díaz. Si quiere conocer la programación completa visite nuestra parrilla y allí se enterará de las transmisiones televisivas. Véalo acá: programación partidos del 24 al 26 de abril.

Sábado, 24 de abril



6:30 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Brentford

Segunda división de Inglaterra



7:00 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Levante

Liga de España



8:30 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs FC Rotor

Liga de Rusia



4:00 pm | Huracán (José Moya) vs Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa)

*Jhorman Campuzano y Edwin Cardona, bajas por covid.

Copa de Liga Argentina



7:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs Guadalajara

Liga de México



9:10 pm | Tigres (Luis Quiñones/Francisco Meza/Julián Quiñones) vs Monterrey (Stefan Medina/Dorlán Pabón/Avilés Hurtado)

Liga de México



Domingo, 25 de abril



7:00 am | Huesca vs Getafe (Juan Camilo Hernández)

Liga de España



8:00 am | Fiorentina vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



9:15 am | Villarreal (Carlos Bacca) vs Barcelona

Liga de España



10:30 am | Manchester City vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Copa Liga de Inglaterra, final



11:30 am | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Osasuna

Liga de España



12:30 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs St. Jhonstone

Copa de Escocia, cuartos de final



1:45 pm | Standard Lieja vs Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz)

Copa de Bélgica



1:45 pm | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Bolonia

Serie A



4:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal/Rafael S. Borré) vs San Lorenzo

Copa de Liga Argentina



6:00 pm | Santos vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Campeonato Paulista



Lunes, 26 de abril



3:15 pm | Moreirense vs Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz)

Liga de Portugal