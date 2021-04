¡Colombianos en acción! Prepárese para un fin de semana futbolero

Se avecina el fin de semana y en FUTBOLRED lo agendamos con los mejores duelos en las diferentes ligas del mundo, donde por supuesto, hay presencia de colombianos. Sin embargo, tres de ellos están de baja por lesión: Yerry Mina, David Ospina y Falcao García.



Everton, sin Mina, recibe al Tottenham este viernes, abriendo así la programación. Nápoles que volvió a perder a Ospina, jugará frente al Inter, líder de la Serie A. Galatasaray visita a Antalyaspor por superliga turca, sin la presencia del 'Tigre'. Mina sufrió una lesión muscular en el juego del pasado lunes y no alcanza a esta para este duelo. A Ospina le sucedió lo mismo el fin de semana y estará baja por lo menos dos semanas. Falcao se sometió a una cirugía facial después de un golpe en el entrenamiento.



Viernes, 16 de abril



2:00 pm | Everton (James Rodríguez) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



7:30 pm | Central Córdoba vs River Plate (Jorge Carrascal/Rafael Santos Borré)

Superliga de Argentina



9:30 pm | Mazatlán (Michael Rangel) vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga de México



Sábado, 17 de abril



11:00 am | Krasnodar vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



1:45 pm | Antwerp vs Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Norwich vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda division de Inglaterra



7:00 pm | Tucumán vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jhorman Campuzano/Edwin Cardona/Sebastián Villa)

Superliga de Argentina



Domingo, 18 de abril



7:00 am | Osasuna vs Elche (Johan Mojica / Helibelton Palacios)

Liga de España



8:00 am | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



8:00 am | Bolonia vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Copa de Escocia



11:00 am | Mainz 05 vs Hertha Berlin (Jhon Córdoba)

Bundesliga



11:30 am | Nacional (Brayan Riascos) vs Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz)

Liga de Portugal



11:30 am | Cádiz vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



2:00 pm | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Real Madrid

Liga de España



2:00 pm | Levante vs Villarreal (Carlos Bacca)

Liga de España



8:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Ituano

Campeonato Paulista



9:06 pm | Monterrey (Stefan Medina/Dorlán Pabón/Avilés Hurtado) vs Pachuca (Óscar Murillo/Santiago Mosquera/Felipe Pardo)

Liga de México



12:00 pm | Pumas vs Tigres (Luis Quiñones/Francisco Meza/ Julián Quiñones)

Liga de México