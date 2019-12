Más que la final: partidos de colombianos y otros para ver en el mundo

Los jugadores de la Selección Colombia se preparan para un fin de semana lleno de actividad en las ligas de fútbol alrededor del mundo, con el objetivo de cerrar el año de gran manera, para poder mantenerse en el radar del seleccionador portugués, Carlos Queiroz.



Muchos de los futbolistas cafeteros se juegan la posibilidad de ganar un lugar para lo que queda de la temporada, mientras que muchos otros se intentarán seguirse aferrando a la titular de sus respectivos equipos, para seguir figurando.



Así será el fin de semana de los jugadores Colombianos:

Porteros

​

David Ospina | Napoli (ITA)

Sábado, 12:00 p.m. Udinese vs. Napoli | Fecha 15 Serie A de Italia



Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Atlético Nacional ya no está en competencia.



Éder Chaux | Patriotas (COL)

No tiene actividad, Patriotas fue eliminado de la Liga II-2019.



Defensas



Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Sábado, 9:30 p.m. Necaxa vs. Monterrey | Vuelta semifinales de la Liga MX



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Viernes, Villarreal vs. Atlético de Madrid | Empate sin goles.



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Sábado, 10:00 a.m. Tottenham vs. Burnley | Fecha 16 Liga Premier



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Sábado, 7:30 a.m. Everton vs. Chelsea | Fecha 16 Liga Premier



Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Sábado, 2:00 p.m. Cercle Brugge vs. Genk | Fecha 18 Liga Bélgica



Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

Sábado, 12:00 p.m. Sampdoria vs Parma | Fecha 15 Serie A de Italia



William Tesillo | León (MEX)

Sin actividad | Su equipo fue eliminado de la Liga MX



Johan Mojica | Girona (ESP)

Domingo, 6:00 a.m. Girona vs. Lugo | Fecha 19 Segunda División de España

Mediocampistas



Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Viernes, Zenit vs. Dinamo Moscow | Victoria del local 3-0.



Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Sábado, 2:45 p.m. Lazio vs. Juventus | Fecha 15 Serie A de Italia



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Sábado, 10:00 a.m. Bournemouth vs. Liverpool | Fecha 15 Liga Premier



Steven Alzate | Brighton (ING)

Sábado, 11:30 a.m. Brighton vs. Wolves | Fecha 15 Liga Premier



Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Domingo, 3:00 p.m. Belenenses vs. Porto | Liga de Portugal



Yairo Moreno | León (MEX)

Sin actividad | Su equipo fue eliminado de la Liga MX



Delanteros



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Sábado, 9:00 a.m. Atalanta vs. Hellas | Fecha 15 Serie A de Italia



Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Sábado, 2:00 p.m. Monaco vs. Amiens | Fecha 16 Ligue 1



Róger Martínez | América (MEX)

Domingo, 7:30 América vs. Monarcas | Semifinales Liga MX



Luis Díaz | FC Porto (POR)

Domingo, 3:00 p.m. Belenenses vs. Porto | Liga de Portugal



Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Domingo, 10:00 a.m. Rangers vs. Celtic | Fecha 16 Liga de Escocia

Partidos recomendados del fin de semana

Sábado



Manchester City vs. Manchester United: a las 12:30 p.m. se jugará el clásico de Mánchester. Con mejor presente, pero sin la superioridad de otros años, el conjunto de Pep Guardiola está en la tercera casilla mientras que los reds devils están en la sexta casilla fuera de competencias europeas.



Lazio vs. Juventus: los romanos están en la tercera casilla del campeonato con 30 unidades, pero Juventus necesita un triunfo para volver a ser el líder de la Liga, que lo tiene Inter. El juego será a las 2:45 p.m.



Necaxa vs. Monterrey: el juego de vuelta de la semifinal de la Liga de México será a las 9:30 p.m. El duelo tiene una ventaja para los rayados por 2-1.



Domingo



Rangers vs. Celtic: A las 10:00 a.m. se jugará el clásico del fútbol escoses se presenta con los dos equipos en plena lucha por la punta del campeonato, y tendrá como principal protagonista al colombiano Alfredo Morelos.



Rosario Central vs. Boca Juniors: A las 5:40 p.m. el equipo rosarino chocará en un duro partido contra los xeneizes, que en esta ocasión llegan como líderes del torneo. La intención de Rosario es acercarse a la punta del campeonato.



River Plate vs. San Lorenzo: A las 7:45 p.m. el equipo millonario intentará tomar la punta del campeonato que pertenece a Boca Juniors, su máximo rival, pero primero deberá ganar un duro partido contra el equipo de Almagro.