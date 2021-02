A recomponer camino este fin de semana: vea la agenda de colombianos

Llega una nueva jornada de fútbol internacional y los futbolistas de la Selección Colombia, que en su gran mayoría se rajaron hace ocho días, tendrán acción. Ojo a cada duelo.



Vale la pena recordar que David Ospina, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Javier Suárez no podrán jugar con sus respectivos equipos por lesión.

Sábado 20 de febrero



8 a.m. - Elche vs Eibar: Johan Mojica en el local.



9 a.m. - Zenit vs Arsenal Tula: Wilmar Barrios en la visita.



10 a.m. - QPR vs Bournemouth: Jefferson Lerma en la visita.



11 a.m. - Alanyaspor vs Galatasaray: Falcao García en la visita.



12:30 p.m. - Valencia vs Celta de Vigo: Jeison Murillo en la visita.

- Liverpool vs Everton: James Rodríguez en la visita.



2:45 p.m. - Mechelen vs Gent: Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz en la visita.



7:30 p.m. - River Plate vs Rosario Central: Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal en el local.



8:30 p.m. - Necaxa vs Monterrey: Stefan Medina en la visita.



10 p.m. - Atlas vs América: Camilo Vargas en el local y Roger Martínez en la visita.

Domingo 21 de febrero



9:30 a.m. - Hertha Berlín vs RB Leipzig: Jhon Córdoba en el local.



10 a.m. - Rangers vs Dundee: Alfredo Morelos en el local.



12 p.m. - Atalanta vs Napoli: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en el local.



1 p.m. - Pumas vs León: William Tesillo en la visita.

- Sporting Braga vs Tondela : Cristian Borja



2 p.m. - Corinthians vs Vasco de Gama: Víctor Cantillo en el local.



7:30 p.m. - Newell's vs Boca Juniors: Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa.

Lunes 22 de febrero



2 p.m. - Marítimo vs Porto: Matheus Uribe y Luis Díaz en la visita.



3 p.m. - Brighton vs Crystal Palace: Steven Alzate en el local.