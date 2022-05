Luis Díaz puede ser campeón: agenda de colombianos del fin de semana

Se avecina un fin de semana decisivo para los futbolistas colombianos en el exterior. En FUTBOLRED lo agendamos con los partidos imperdibles:

Viernes 20 de mayo

2 p.m. - (Falcao) Rayo Vallecano vs Levante por LaLiga.

Sábado 21 de mayo

9 a.m. - FC Nizhny vs Zenit (Wilmar Barrios) por Liga de Rusia.



10:30 a.m. - Valencia vs Celta de Vigo (Jeison Murillo) por LaLiga.



1:45 p.m. - (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel) Atalanta vs Empoli por Serie A.

Fiorentina vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) por Serie A.

KV Mechelen vs Genk (Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz) por Liga de Bélgica.



2 p.m. - (Deiver Machado) Lens vs AS Monaco por Ligue 1.



2:30 p.m. - Columbus Crew vs Los Ángeles FC (Chicho Arango) por MLS.



8 p.m. - Tigres UANL vs Atlas (Camilo Vargas) por Liga MX.

Domingo 22 de mayo

5:30 a.m. - (Kevin Agudelo) Spezia vs Napoli (David Ospina) por Serie A.

​

10 a.m. - Arsenal vs Everton (Yerry Mina) por Premier League,

(Steven Alzate) Brighton vs West Ham por Premier League.

Chelsea vs Watford (Cucho Hernández) por Premier League.

​ (Luis Díaz) Liverpool vs Wolverhampton (Yerson Mosquera) por Premier League.

Norwich vs Tottenham (Dávinson Sánchez) por Premier League.



10:30 a.m. - (Johan Mojica, Helibelton Palacios) Elche vs Getafe por LaLiga.



11:15 a.m. - (Matheus Uribe) Porto vs Tondela por final de Copa de Portugal.



11:30 a.m. - (Éder Álvarez Balanta) Brujas vs Anderletch por Liga de Bélgica.



1 p.m. - (Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca) Granada vs Espanyol por LaLiga.



2 p.m. - (Sebastián Villa, Frank Fabra, Jorman Campuzano) Boca Juniors vs Tigre por final de Liga Argentina.

(Víctor Cantillo) Corinthians vs Sao Paulo por Brasileirao.