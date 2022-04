Agenda de colombianos del fin de semana con clásico de Liverpool

Llega el fin de semana y los colombianos retoman sus respectivas competencias. A continuación agéndese con los duelos programados entre sábado y domingo.

Sábado 23 de abril

8 a.m. - Venezia vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel) por Serie A

Torino vs Spezia (Kevin Agudelo) por Serie A



8:30 a.m. - (Rafael Santos Borré) Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim



9 a.m. - (Jefferson Lerma) Bournemouth vs Fulham por Championship



11:30 a.m. - Brentford vs Tottenham (Dávinson Sánchez) por Premier League



12:15 a.m. - (James Rodríguez) Al-Rayyan vs Istiklol por Champions de Asia



3:15 p.m. - Sharjah vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) por Champions de Asia



5 p.m. - Central Córdoba vs Boca Juniors (Frank Fabra, Sebastián Villa, Jorman Campuzano) por Liga Argentina

(Eduard Atuesta) Palmeiras vs Corinthians (Víctor Cantillo) por Brasileirao

(Yairo Moreno, Óscar Murillo) Pahuca vs Monterrey (Stefan Medina, Duván Vergara) por Liga MX



7 p.m. - (Luis Quiñones) Tigres vs América (Roger Martínez) por Liga MX



9 p.m. - (Yimmi Chará) Portland vs Real Salt Lake por MLS

Domingo 24 de abril

6:30 a.m. - (Éder Álvarez Balanta) Brujas vs Antwerp por Liga de Bélgica



7:30 a.m. - (Luis Sinisterra) Feyenoord vs Utrecht por Eredivisie



8 a.m. - (Steven Alzate) Brighton vs Southampton por Premier League

Empoli vs Napoli (David Ospina) por Serie A



9 a.m. - Gent vs Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta) por Liga de Bélgica



10:30 a.m. - (Luis Díaz) Liverpool vs Everton (Yerry Mina) por Premier League



12 p.m. - Toluca vs Atlas (Camilo Vargas) por Liga MX



2 p.m. - Barcelona vs Rayo Vallecano (Falcao) por LaLiga



2:30 p.m. - (Edwin Cardona) Racing vs Newell's por Liga Argentina



4 p.m. - Cincinatti vs LAFC (Chicho Arango) por MLS



7 p.m. - (Harold Preciado) Santos Laguna vs León (William Tesillo) por Liga MX