Sel. Colombia va tras el podio en Francia: agenda del fin de semana 

Agéndese para un fin de semana cargado de fútbol por cuenta de la Liga de Naciones y los futbolistas colombianos en Brasil y Argentina. También habrá definición del Torneo Maurice Revello (antiguo Esperanzas de Toulón) en Francia, donde la Selección Colombia jugará por el tercer lugar del campeonato. En los próximos días también habrá acción por el repechaje al Mundial de Qatar y en la liga colombiana empezará a perfilarse los finalistas.

Viernes, 10 de junio

​

2:30 pm | Gimnasia (Johan Carbonero) vs Patronato

Liga de Argentina



5:00 pm | Lanús vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza)

Liga de Argentina



7:30 pm | Independiente vs Talleres (Rafael Pérez/Diego Valoyes)

Liga de Argentina



Sábado, 11 de junio



1:45 pm | Inglaterra vs Italia

Liga de Naciones



1:45 pm | Países Bajos vs Polonia

Liga de Naciones



1:45 pm | Gales vs Bélgica

Liga de Naciones



2:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Juventude

Brasileirao



5:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs A. Goianiense

Brasileirao



5:00 pm | Junior vs Bucaramanga

Cuadrangulares - Liga Betplay



6:30 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Atlético Tucumán

Liga de Argentina



7:30 pm | Millonarios vs Nacional

Cuadrangulares - Liga Betplay



Domingo, 12 de junio



7:30 am | Colombia vs México

Torneo Maurice Revello – Tercer puesto



11:00 am | Francia vs Venezuela

Torneo Maurice Revello – Final



11:00 am | Noruega vs Suecia

Liga de Naciones



1:30 pm | Godoy Cruz vs Tucumán

Liga de Argentina



1:45 pm | Suiza vs Portugal

Liga de Naciones



1:45 pm | España vs Rep. Checa

Liga de Naciones



2:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs América MG (

Brasileirao



2:00 pm | Goiás vs Ceará (Steven Mendoza)

Brasileirao



3:00 pm | Envigado vs La Equidad

Cuadrangulares - Liga Betplay



4:00 pm | Coritiba vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Liga de Argentina



5:00 pm | Fortaleza vs Paranaense (Nicolás Hernández)

Brasileirao



5:30 pm | Ind. Medellín vs Tolima

Cuadrangulares - Liga Betplay



6:30 pm | Central Córdoba vs Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa)

Liga de Argentina



Lunes, 13 de junio



1:00 pm | Australia vs Perú

Repechaje al Mundial de Qatar



1:45 pm | Francia vs Croacia

Liga de Naciones