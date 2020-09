Fin de semana cargado de fútbol: fecha y hora para los colombianos

Este fin de semana viene cargado de fútbol. Ya hay competencia en las principales ligas de Europa. Así que es buen momento de seguir el paso de los futbolistas colombianos que brillan en diferentes países y con sus respectivos equipos.



Aquí el listado de juegos de los colombianos en el Viejo Continente:



Viernes 25 de septiembre



Jhon Córdoba

Hertha Berlín vs. Eintracht Frankfurt

Bundesliga

1:30 p.m.



Sábado 26 de septiembre



Juan Camilo Hernández

Alavés vs. Getafe

LaLiga de España

6:00 a.m.



Duván Zapata, Luis Muriel y Johan Mojica

Torino vs. Atalanta

Serie A

8:00 a.m.



Santiago Arias

Bayer Leverkusen vs. Leipzig

Bundesliga

8:30 a.m.



Wílmar Barrios

Zenit St. Petersburgo vs. FC Ufa

Liga de Rusia

8:30 a.m.



James Rodríguez y Yerry Mina

Crystal Palace vs. Everton

Premier League

9:00 a.m.



Matheus Uribe y Luis Díaz

Boavista vs. Porto

Liga de Portugal

3:00 p.m.



Domingo 27 de septiembre



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Newcastle

Premier League

8:00 a.m.



David Ospina

Napoli vs. Genoa

Serie A

8:00 a.m.



Alfredo Morelos

Motherwell vs. Rangers

Premiership

6:00 a.m.



Jefferson Lerma

Bournemouth vs. Norwich

Championship

10:00 a.m.



Falcao García

Galatasaray vs. Fenerbahce

Superliga de Turquía

11:00 a.m.



Jeison Murillo

Valladolid vs. Celta

LaLiga de España

11:30 a.m.



Juan Guillermo Cuadrado

Roma vs. Juventus

Serie A

1:45 p.m.



Lunes 28 de septiembre



Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Carlos Cuesta

Gemk vs. Oostende

Liga de Bélgica

1:45 p.m.