Todos los frentes de Santos Borré en River: ofertas y un trámite legal

Son días ajetreados para Rafael Santos Borré, aunque no se trate precisamente de la competencia.

El colombiano está negociando con River Plate la continuidad de un contrato que vence en junio próximo, mientras analiza otras ofertas e inclusive apunta a liberar cupo de extranjero, si con ello se ayuda a destrabar la situación.



En el primer punto, a esta altura el jugador está legalmente habilitado para escuchar ofertas. Las negociaciones, en todo caso, pasan por Atlético de Madrid, pues los argentinos son dueños del 50 por ciento de los derechos y los españoles de la otra mitad.



Y ante ese panorama, desde Brasil llegan los primeros rumores. Según el periodista Mauro Sant Anna, el atacante fue ofrecido al Flamengo, uno de los grandes de ese país y que podría necesitar a un atacante de sus características. Es un hecho que para eso habría que cumplir una de dos condiciones: esperar a que se termine su contrato actual o pagar la cláusula de 30 millones de dólares. Esta última opción no parece viable para los brasileños ni para prácticamente ningún otro pretendiente, dadas las condiciones de crisis del mercado.



Por eso la opción que para River es urgente, so pena de perder su inversión, es convencerlo de quedarse vía bonificaciones, mejora salarial y otros beneficios. Y en ese punto surge otra arista: la condición de extranjero del jugador.



Según el diario Olé, Borré y Nicolás de la Cruz esperan el trámite de nacionalidad argentina pero tienen una dificultad, también presionada por la pandemia: el libro de pases cierra el 11 de febrero y habrá vacancia judicial hasta el 31 de enero, lo que significa que el tiempo es muy poco y podrían no liberar cupos de extranjeros en esta temporada. Eso le quitaría beneficios económicos al colombiano en una posible renovación.



Así las cosas, el futuro de Borré parece atado a River, pero con más de una condición. Alguien podría 'pescar en río revuelto' si aparece con dinero contante y sonante, que es lo que hoy no tiene el curiosamente llamado equipo 'millonario'.