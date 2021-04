‘Falcao, Borré, Cardona... el ‘Palomo’ no tenía nada que envidiarles’

Para nadie es un secreto que Albeiro ‘Palomo’ Usuriaga dejó una huella imborrable en la historia de Independiente. Allí conquistó tres titulos (uno nacional, dos internacionales) y compartió con grandes estrellas del continente.

Justamente un excompañero suyo lo recordó con agrado y aseguró que no tenía nada que envidiarle a figuras cafeteras en ataque como Radamel Falcao García o Rafale Santos Borré, ambos de gran paso por River Plate.



“Falcao, Santos Borré , Edwin Cardona, Juan Quintero son excelentes jugadores, a mí como entrenador dame a cualquiera de ellos que los quiero tener en mis equipos... el ‘Palomo' no tenía nada que envidiarles, al contrario, vos me ponés en una disyuntiva”, señaló el mítico Luis Alberto Arias en diálogo con el medio ‘Más Allá Del Deporte’.



Justamente sobre el delantero estrella de River, Islas opinó que su posición estás más orientada hacia “el centro del arco”, mientras que Usuriaga “es más veloz, más fuerte”.



Recordemos que ambos exfutbolistas compartieron en Independiente durante las temporadas 1994 y 1995. Acá la entrevista completa: