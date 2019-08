Voto de confianza de Palmeiras en Miguel Borja y plata para Nacional

Miguel Borja será, en un cien pro ciento, jugador de Palmeiras de Brasil, según informa la prensa brasileña este viernes.

"Palmeiras pagará los US $3.000.000 establecidos en el contrato para mantener el 30% de los derechos económicos de Borja que aún pertenecían al Atlético Nacional", publicó Globoesporte.



La noticia reconforta pues el colombiano no tuvo la mejor temporada en el año que terminó y de hecho se abrió la posibilidad de su salida.



La versión del medio brasileño asegura que, según el acuerdo inicial, el 17 de agosto era la fecha límite para pagar ese 30 por ciento, que habría llegado a Nacional en una hipotética venta, que finalmente no ocurrió.





Palmeiras aposta em volta por cima e pagará quase R$ 12 milhões para ter 100% de Borja https://t.co/FEKQOcAVoN pic.twitter.com/OwBHWYg1r0 — globoesportecom (@globoesportecom) August 16, 2019



Ahora la duda es cuál será el rol del atacante, quien no ha jugado ningún partido del Brasileirao, aunque en la Copa Libertadores suma 11 tantos que hacen pensar el DT, Luiz Felipe Scolari. La preocupación es que han llegado a la plantilla rivales directos como Luis Adriano, quien debutó de gran manera el fin de semana, y Henrique Dourado, aun en proceso de adaptación.



Borja tiene contrato hasta 2021 y su continuidad depende de que mantenga su buen rendimiento. No se descarta que finalmente sea traspasado, aunque hasta el momento no ha llegado ninguna oferta interesante.