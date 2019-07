El 'susto' que tiene el presidente de Atalanta en ofertas por Duván

Gian Piero Gasperini, presidente de Atalanta, contó el 'susto' que tiene con las negociaciones por Duván Zapata. El colombiano, hasta el momento, es el jugador que más se valorizó en el club.



El cafetero seguiría en el equipo italiano si no llega una importante oferta por él. A lo que el presidente mostró su 'preocupación'.

"Hoy la única oferta indecente que se podría dar sería por (Duván) Zapata, pero en este momento no está, no se ha dado", dijo el presidente.



Por otro lado, dejó escapar una frase esperando que no oferten por el cafetero, que lleva una gran temporada y va a jugar Champions League.



"Esperamos que esa oferta por (Duván) Zapata no llegue", finalizó el directivo del club.