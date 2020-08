Lo dice un gran amigo: 'A James le vendría muy bien el fútbol inglés'

Se habla en Inglaterra de un interés que parecía descartado pero que podría revivir en el mejor momento: Everton iría por James Rodríguez.

La versión se apoya en la gestión de un agente como Jorge Mendes, con buenos contactos en las grandes ligas y una cercana relación con Carlo Ancelotti, DT del equipo donde está el también colombiano Yerry Mina.



Por ahora es una versión, pero muchos se ilusionan de verlo llegar a la prestigiosa Premier League: "A James le vendría muy bien el fútbol inglés por sus características, por la calidad. además el técnico lo conoce", dijo Dorlan Pabón, amigo y excompañero del zurdo en Selección Colombia.



"Le daria un aire muy lindo a James porque lo que necesita otra vez es oportunidad y confianza para volver a tomar el nivel que traía", añadió en entrevista con ESPN Radio Colombia.



Al hablar de otro hombre de la selección nacional, Edwin Cardona, Dorlan se emocionó: "He hablado con entrenadores acá y todos reconocen que Cardona tiene mucha calidad. Ya volviendo a Argentina, aprendió mucho de tantos golpes que a uno le da la vida, y va a volver más maduro y va a triunfar porque es una linda oportunidad que le han vuelto a dar. A él le gusta jugar bajo esa presión, en México no lo valoraron pero Boca le abre las puertas, ojalá que la rompa porque también lo necesitamos en Selección".



PABÓN: "'EL GORDO' CARDONA TIENE MUCHO NIVEL" #ESPNRadioColombia El colombiano se refirió al regreso de Cardona a Boca Juniors y aseguró que triunfará por el estilo de juego del club argentino. pic.twitter.com/VzJlDzkPSt — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 26, 2020



Sobre su propio camino en Europa, que incluyó equipos como Valencia y Parma, Pabón afirmó que le faltó confianza y continuidad y que cuando la tuvo, en Real Betis, la situación fue distinta: "Salí ídolo en Real Betis pero no tenían el dinero para quedarme".



En Monterrey de México, donde ha tenido buenas temporadas recientemente, le han dado la razón: "Aquí estoy tranquilo, me quieren, soy capitán del equipo. En Europa me faltó continuidad y confianza y en cambio aquí la tranquilidad es impresionante, vivo agradecido acá. Volví a ser el Dorlan que vieron en Nacional y en España", concluyó.