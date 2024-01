Así le fue en su debut por Copa Asia: Pablo Sabbag presente con Siria

La Copa Asia ya inició en territorio catarí, y la única representación colombiana en este torneo es la del delantero del Alianza Lima, Pablo Sabbag, quien en los últimos meses optó por representar a la selección de Siria luego que el barranquillero tenga descendencia de ese país.

Ante esto, el ex jugador del Deportivo Cali y Equidad en el fútbol colombiano, estuvo presente en el inicio del campeonato, donde arrancó como titular en el primer compromiso de su selección ante Uzbekistán.

El colombiano no tuvo un gran debut con el conjunto sirio, ya que su equipo no pudo pasar del empate y finalizó 0-0 en el debut, además que el delantero que no tuvo tantas chances en el ataque, ya que solamente jugó 70 minutos.

Este resultado deja al equipo del argentino, Hector Cúper, como segundos del grupo B con una sola unidad, y la selección de Siria jugará en la segunda jornada ante uno de los países favoritos a llevarse el título de la Copa de Asia, Australia, quienes vencieron 1-0 en la primera fecha a India.

Estos fueron los primeros pasos como jugador sirio para Pablo Sabbag, que sin duda, estará presente en los siguientes compromisos de su selección.