'No tuve una segunda oportunidad': el mensaje de adiós de Armero

Pablo Armero fue despedido de Aragoano de Brasil luego de que el club encontrara razones de peso tras un hecho de indisciplina en las últimos días. El defensor colombiano tuvo que dejar el equipo mientras que Andrés 'Manga' Escobar solamente fue multado económicamente.

Esta decisión volvió a dejar mal parado al defensor colombiano, quien no ha tenido sus mejores días en el final de su carrera deportiva tras un buen paso por Europa y exitosas presentaciones con la Selección Colombia.

Pero antes de olvidarse de este hecho por completo, Pablo Armero le dejó un mensaje a los hinchas de Aragoano en sus redes sociales.

Así fue su mensaje. Foto: Tomada de Instagram: @pabloestifer

"Me gustaría disculparme con la afición y con todos del CSA.



Desafortunadamente las cosas no salieron de la forma que la gente esperaba, pero dejo mi agradecimiento a todos del club que creyeron en mí.



También quiero dejar claro que en ningún momento no respeté al club y su afición, y que en todo momento di mi mejor para defender esa camisa. * Somos seres humanos y desafortunadamente no tuve una segunda oportunidad para poder probar mi valor para el equipo. *Seguiré en la hinchada para que el CSA alcance sus objetivos y se fortalezca cada vez más", escribió el futbolista.