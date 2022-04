'En la primera práctica de Díaz todos supieron que era para Liverpool'

Entrada triunfal es exactamente eso que hizo Luis Díaz en Liverpool. Así, sin darle muchas vueltas más.

El colombiano ha tenido una adaptación tan natural que su entrenador, Jürgen Klopp, y varios compañeros como Van Dijk, han reconocido públicamente que está admirados de ver lo que ha logrado en apenas tres meses en el club.



Y eso, que para muchos es una percepción, ha quedado demostrado tras una infidencia que reveló Michael Owen, una de las leyendas del club de Anfield y cuya voz es siempre muy respetada al hablar de la actualidad del equipo.



En su análisis del último duelo, por la ida de la semifinal de la Champions League, el exinternacional comentó que lo de Díaz fue, palabras más, palabras menos, un amor a primera vista.



“Estaba hablando con James Milner de Luis Díaz y me dijo que en los primeros segundos de su primer entrenamiento, todos supieron al instante que estaba hecho para jugar con el Liverpool”, dijo Owen en BT Sport.



Así sin más. Milner, una ficha clave para Klopp por su condición de polifuncional y su sacrificio en el campo, no dudó en reconocer este aterrizaje perfecto, que explica la eterna sonrisa que luce el nuevo de la clase en cada práctica.



Díaz ya fue campeón de la Carabao Cup, lleva 4 goles y 3 asistencias en 19 partidos y es, según varios analistas británicos, la pieza que faltaba no solo para completa uno de los más temidos tridentes de ataque del mundo sino para apuntar a los títulos de Premier League, Champions y FA Cup con los que sueñan los hinchas 'reds'.