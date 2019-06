Un paso más fuera del Bayern: Kicker dice que no pagarán por James

El Bayern Múnich ha decidido no hacer uso de la opción de compra que tiene sobre el internacional James Rodríguez, según informaciones que publica la revista "Kicker" en su edición de este lunes.

James ha estado durante dos temporadas en el Bayern cedido por el Real Madrid y el club bávaro tenía una opción de compra por valor de 42 millones de euros, válida hasta el 30 de junio de este año.



"Los jefes del Bayern han acordado que la opción no se ejecute. Con ello, el colombiano dejará el Bayern, probablemente con destino a Nápoles", dice el "Kicker".



El presidente del club, Uli Hoeness, había dicho que la última palabra sobre si se ejecutaba o no la opción de compra dependía del entrenador Niko Kovac.



El otro peso pesado del club, Karlheinz Rummenigge, había descartado que se hiciera uso de la opción de compra para luego vender a James a otro club alegando que el Bayern no "trafica con personas".







James en su primera temporada, todavía con Jupp Heynckes como entrenador, tuvo un protagonismo importante en el Bayern.



En su segunda campaña, en cambio, su protagonismo ha sido intermitente en parte porque tuvo reiterados problemas de lesiones musculares y en parte porque no encontró espacio en el esquema planteado por Kovac.