'Sentí que quería algo nuevo en mi vida': Oswaldo Henríquez

Oswaldo Henríquez estaba bien en Brasil, acumulaba cinco temporadas en el Vasco Da Gama y tenía una jugosa oferta de otro club de ese país, pero aprovechó la pandemia para venir a Colombia a compartir con su familia.

Aunque reconoce que un momento pensó en quedarse en Millonarios, donde ya había estado en dos periodos distintos y fue campeón en el segundo semestre de 2012, nunca recibió una oferta formal y hace dos días llegó a Israel para vincularse al Bnei Sakhnin F.C.



El defensa central samario de 31 años dialogó con el ‘Súper Combo del Deporte’ sobre su decisión y las opciones que se le presentaron en el país antes de firmar con su nueva institución, con la que buscará mostrarse en competencias europeas.

¿Por qué se decidió por irse a Israel y no seguir en Brasil?



“Llevaba cinco años jugando en Brasil, mucha gente me cuestionó por qué no quise seguir allá en Brasil y en Vasco Da Gama, pero hay decisiones en la vida que van más allá del tema económico. Tenía todo para continuar en Brasil ante una propuesta económica que cualquier persona la hubiese tomado, de cierta manera soy de los pocos jugadores que uno se encuentra en la vida que miran otras cosas además del dinero. Felizmente y tristemente estamos en una época de lado y lado en que clubes y jugadores esto se tornó un negocio, más que un deporte se volvió una industria bastante cruda, que perdió la esencia del deporte, del fútbol, de hacer amigos, de vivir experiencias, de ganar crecimiento como persona a través del deporte, y después de un gran tiempo de jugar en Brasil, haciéndolo de buena manera, lo cual fue una experiencia muy linda, sentí que quería algo nuevo en mi vida, una nueva experiencia, y tomé la decisión de no renovar mi contrato con el Vasco y me fui a Colombia simplemente a mirar y decidir mi futuro, primeramente a compartir con mi familia, era un jugador que llevaba 13 años sin poder pasar dos semanas en Colombia con ellos y nadie piensa en estas cosas, todo mundo piensa en el dinero todo el tiempo”.



Henríquez agrega que “yo empecé a ver la vida diferente, o sea, a valorar nuestras cosas en mi vida y digamos que la pandemia fue algo positivo para mí, porque me permitió compartir con mi familia, pero lógicamente mudó un poquito las pretensiones, los objetivos y cátedra donde iba a seguir mi proyecto de vida, de jugador y empezaron a salir lugares e invitaciones que normalmente no tenía en cuenta dentro de mi plan deportivo, empezaron a buscarme muchos clubes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Japón, Corea, China, y empecé a mirar si nuevamente fuera del país, había abierto la puerta para volver a Colombia y tenía interés de jugar con Millonarios, con la pandemia vi que las cosas en Colombia no estaban de la mejor manera y me abrí nuevamente al hecho de vivir una experiencia internacional, he tenido ya varias, en Israel ya tenía una invitación con el Beitar de Jerusalén en 2018, lastimosamente no se pudo dar porque el club de Brasil no llegó a un acuerdo con el Beitar, y ya tenía una referencia del fútbol israelí, más no del país, ahora que llevo un par de días acá corroboro la idea de que a veces mucha gente piensa equivocadamente, como mucha gente piensa equivocadamente de Colombia, porque lo viví en Brasil, que piensan que Colombia es solo droga. Estoy muy feliz acá porque es una liga de gran tradición en el fútbol europeo como el Maccabit Tel Aviv, el Maccabi Haifa, el Hapoel Haifa, me puse muy contento de venir a poner mi fútbol al servicio de esta liga, y dentro del equipo donde estoy esperan un jugador que aporte esa experiencia, mi idea es esa y por ello tomé la decisión de salir de lo que normalmente las personas que escogen”.



¿Estuvo cerca de Millonarios?



“Tuve una conversación con el ‘profe’ Gamero en su momento, en la que le manifesté que a mi disposición estaba mi fútbol, pero de parte de la directiva de Millonarios nunca hubo alguien de forma oficial que se acercara a mí, nadie tuvo un contacto directo conmigo, lo cual me extrañó y me pareció raro”.



¿Usted recibió una propuesta de un equipo de Cali este año?



“Es verdad, cuando terminé mi temporada con Vasco recibí una oferta preoficial del Deportivo Cali para jugar este año allá, pero no estaba todavía del todo seguro si quería volver a Colombia, apenas tenía tres días de haber acabado el campeonato en Brasil, cuando el Cali se había acercado a mí y en aquel momento decidí esperar un poco y en ese momento el Cali fichó a un uruguayo”.



Con su estadía en Israel podrá jugar en las competencia europeas



“Ese fue uno de los elementos que también me animó a venir acá, porque el formato de la liga está unido a la confederación Uefa, los equipos están jugando ‘Champions’ League y Europa League todos los años, este año el objetivo es aspirar a clasificar a Europa League para el año que viene o por qué no a ‘Champions’, si te das cuenta me permitiría seguir compitiendo a alto nivel, seguir compitiendo en torneos muy tradicionales, esa es la idea por la cual también puse dentro de la tabla la decisión de venir acá”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces