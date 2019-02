Espaldarazo a Ospina en Nápoles: 'se queda, no importa cuánto juegue'

La preocupación por la poca continuidad que había tenido el colombiano David Ospina en Nápoles parece disiparse.

El propio técnico Carlo Ancelotti envió un mensaje de tranquilidad, tras la actuación del colombiano en el duelo contra Torino.



"Ospina se quedará el próximo año, sin importar los partidos que juegue", dijo Ancelotti en rueda de prensa.



Se trata de un espaldarazo oficial, pues según los términos del acuerdo entre Arsenal y Nápoles, el colombiano fue cedido con una opción de compra de 4 millones de euros y una cantidad mínima de partidos como titular: 30 partidos por temporada.



Por esa razón, Ancelotti explicó que no hay ninguna discusión sobre el futuro del colombiano, quien no jugó e la Europa League, según el DT, por problemas físicos: "Tenía que jugar en Zurich, no estaba bien y opté para que jugará esta noche".