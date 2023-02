¿Cómo afecta a Dávinson? Así es futuro en Tottenham con caro fichaje

Cada ventana del mercado es lo mismo: Dávinson Sánchez parece estar en la vitrina pero al final se queda en Tottenham, en una zona de confort a la que ha sabido acomodarse a pesar de no tener continuidad.

Este mercado invernal no ha sido la excepción, pues su equipo casi ha perdido la cabeza por el fichaje de Pedro Porro, el lateral derecho por el que Sporting de Portugal ha facturado nada menos que 45 millones de euros, incluyendo cuotas de formación y demás gastos.



¡Una fortuna por un defensor! Y sí. Pero es que lo necesitaban. De hecho, el técnico Antonio Conte, lo pidió expresamente y para hacerle espacio ordenó rescindir el contrato de Matt Doherty, permitiéndole unirse al Atlético de Madrid, y ceder a Djed Spence al Rennes hasta fin de temporada. El único que se quedó fue Emerson Royal.



Y entonces, la duda: ¿este fichaje tan costoso cambia de alguna manera el futuro de Dávinson Sánchez en el equipo? En teoría nada. Pero esa ya es una mala noticia. Romero, Dier, Lenglet y Tanganga siguen estando por delante en la preferencia del DT, por más que el discurso diga otra cosa, y eso se prueba en la poca continuidad del colombiano, resignado casi a las lesiones o ausencias obligadas de Cuti Romero para arañar minutos.

Por si fuera poco, no se está haciendo joven mientras espera la oportunidad en el banquillo: tiene 26 años, cuesta 25 millones de euros según Transfermarkt y le queda uno y medio de contrato. Parecería que la opción de venta se tendría que dar ahora, en el año en el que además se empezará a jugar la eliminatoria sudamericana y él necesita estar activo para hacerse un espacio.



No es fácil dejar una zona de confort y eso es exclusiva decisión suya. Pero casi resulta obligatorio encontrar otra vía, un cambio de aires que puede ser la vía para recuperar confianza. En Tottenham pasó mucho pero, en su caso, no pasó nada. Y no va a pasar. Si algo llega a cambiar será por iniciativa de Dávinson.

