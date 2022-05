Óscar Murillo y un giro inesperado para su carrera ¿saldrá de México?

Óscar Murillo ha sido uno de los jugadores que muchos han pedido para la selección Colombia. Sin embargo, lesiones y decisiones técnicas lo marginaron en el tiempo reciente de las convocatorias pasadas a Catar. Su papel en México ha venido de más a menos, sumándole las complicaciones familiares.

Ha empezado a sumar menos minutos y parece que una salida del Pachuca no sería nada del otro mundo. Desde México, se habla de esta posibilidad, pese al ofrecimiento del club a jugador.



De acuerdo a la página Transfer Liga MX, en su cuenta de Twitter, afirmó que el colombiano no seguiría con el cuadro tuzo “Óscar Murillo causará baja del Club Pachuca al no renovar contrato que se vence el 30 de junio del 2022. La directiva le ofrecía dos años más en la institución, pero el jugador regresará a Colombia por motivos familiares”.



En lo que va del 2022, el colombiano ha disputado nueve compromisos con Pachuca.