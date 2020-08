Registros de una pasión: futbolista colombiano debutó como escritor

La vida profesional del futbolista es sumamente corta, para nadie es un secreto. Una especie de placer efímero en el que se disfruta mucho en “poco” tiempo; 10, 15 o incluso 20 años ganándose la vida ligado a una pelota. Sueño de muchos, realidad de pocos.



Varios futbolistas han dicho que, a lo largo de su carrera, viven en una bola de cristal: alejados de las profesiones “comunes y corrientes”, ganando sueldos y premios importantes, viajando por el mundo jugando fútbol en países que jamás imaginaron conocer, llevando al máximo su capacidad física y viviendo lujos que para los demás “mortales” son impensados.



Ahora bien, cuando la función termina llegan los problemas. Ya no ganan como antes, su capacidad física baja y deben regresar al plano terrenal. Del cielo a la tierra en un santiamén.



Es justo en ese momento cuando deben tomar una decisión vital: seguir ligados al fútbol, vivir de lo ahorrado en años o dedicarse a un nuevo oficio. La mayoría opta por las dos primeras, pero futbolistas como Oscar Guerrero son prueba inequívoca de que es posible sobresalir en otras actividades incluso cuando siguen en actividad. Y así lo contó en diálogo con FUTBOLRED.



Guerrero nació en Bogotá en 1985, hizo categorías menores en Compensar y con 20 años debutó como futbolista profesional. Su experiencia en primera división llegó de la mano del Atlético Bucaramanga en 2009 y al año siguiente integró las filas del Cortuluá. Durante estos cinco años su única obsesión era el balompié y cumplir sus sueños, pero no dejaba de lado el gusto por la lectura.



Justamente alcanzó a estudiar cuatro semestres de Mercadeo y Publicidad, hasta que su profesión le exigió hacer un alto. Eso sí, jamás dejó de lado sus novelas, pasión que todavía comparte con sus padres y hermana.



Después de su experiencia en el FPC, Oscar empezaría una verdadera travesía futbolera por todo el planeta. Primero llegó a la Argentina con Deportivo Armenio y un convenio lo terminó llevando al Pyunic Erevan de la lejana Armenia. Pasó tres años en Israel, después incursionó dos en Malta y regresó a territorio americano con el Alianza de El Salvador. Allí permaneció año y medio, después regresó a Europa para jugar en Chipre, emigró tiempo después al fútbol mexicano por dos años y su último equipo, antes de que llegara la pandemia, fue el Vittoriosa Stars de Malta. Todo un trotamundos.

Oscar Guerrero. Foto: Archivo

Quince años en los que el bogotano conoció siete países diferentes, siete culturas de las que aprendió aspectos socioculturales, políticos, históricos, geográficos y religiosos. Todo un mar de información al que accedió a partir de la lectura, investigación exhaustiva e historias de compañeros.



Este basto conocimiento lo fue llevando a la escritura, actividad que se hizo un lugar junto al fútbol y la lectura. Empezó con fragmentos cortos e inspiraciones de momento hasta que, en 2016, cuando estaba en El Salvador, tomó la decisión de materializar toda su experiencia en un libro. Quería compartir toda su experiencia al mundo y justamente las letras fueron sus aliadas.



En primer lugar, Guerrero se enfocó en un genero literario específico, la novela. Su objetivo no era contar su vida sino crear un relato a partir de lo vivido. “Quería escribir sobre el mundo y contar muchas cosas, no solo mías, también de historias que me contaron y experiencias en las que no participé directamente”, expresó.



Excelente idea, pero ¿cómo hizo para escribir un libro mientras avanzaba su carrera futbolística? El delantero empezó a copar sus ratos libros con portátil en mano y muchas ideas en la cabeza. Al término de entrenamientos, concentraciones, vuelos, ratos libres en casa, cualquier momento era idóneo para dar un pequeño espacio a su naciente proyecto. Todo junto a su esposa, quien lo acompañó y ayudó en cada momento.

Oscar Guerrero. Foto: Archivo

Todo este proceso fue forjando, poco a poco, la novela ‘Vestigios’. Un libro cuyo objetivo es ser “una exploración del amor y sus particularidades. No solo el amor a un ser querido, también a las ideas, a las costumbres, a los lugares, a los deseos y a las cosas”.



En dicho sentido, el producto propone un juego maravilloso entre lector y relato: “El continuo viaje que narra esta novela entrelaza las historias de diversos personajes alrededor del mundo. Sus vidas se funden con los lugares que recorren, siendo el lector quien decide si el escenario o el personaje ocupa el papel principal”.



Con novela en mano, Oscar dio paso a su siguiente reto: la publicación. “Fue un proceso largo, tuve que tocar muchas puertas, mandar el escrito para ser evaluado y esperar”, mencionó. Afortunadamente en México todo empezaría a cuajar. El delantero contactó a una editorial mexico-estadounidense y “aunque el contenido es lo más importante, les llamó la atención que el escritor de la novela fuera un futbolista”, recordó. El escrito fue aprobado y “hace unas tres semanas fue publicada ‘Vestigios’”.

En estos momentos el único “problema” ha sido la venta de su libro, pues la pandemia ha ralentizado todo. “Por ahora ‘Vestigios’ está disponible en Amazon para el resto del mundo o a través de un correo por petición de compra, y la idea es que acá en Colombia se haga una distribución física directa, es decir con todo un lanzamiento, pero claro cuando la situación actual lo permita. Por ahora todo tanto en Bogotá como en el resto de Colombia es por internet”, señaló.



Lo anterior fue un logro total para Oscar, su trayecto literario había tocado puerto. Y no solo eso, su objetivo era también dejar un mensaje a sus colegas de profesión: “Quiero motivarlos a que exploten su tiempo libre, exploren otras facetas que puedan alternar a la práctica deportiva. Aunque nuestro tiempo es relativamente corto por el tema del cuidado personal, hay ciertas actividades que pueden acompañar el desarrollo profesional”.



Aunque por ahora desea seguir con su carrera futbolística, “la idea es continuar en la escritura e ir viendo qué acogida tiene”. Al término de sus años mozos en el balompié desea seguir ligado al fútbol y justamente “hablar de fútbol es algo que los hinchas me piden, ese podría ser el siguiente paso”.



Por lo pronto, Oscar Guerrero está en la búsqueda de un nuevo equipo “en países donde ya he jugado y tengo un mercado abierto”, la divulgación de ‘Vestigios’ y el mensaje claro de “aprender lo máximo posible del día a día”.