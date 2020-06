Así vive Óscar Estupiñán el fútbol turco y el coronavirus

El vallecaucano Óscar Estupiñán fue clave para el empate 2-2 del Denizlispor como visitante frente al Rizespor, resultado que aleja a su equipo de la zona de descenso en el fútbol de primera división de Turquía, que comanda el Istanbul BB con 60 puntos.



Estupiñán, de 23 años y formado en la Escuela Sarmiento Lora, de Cali; con paso por el Once Caldas, Barcelona de Guayaquil y Vitoria Guimaraes de Portugal, puso en ventaja al elenco verde tras exigirse en el salto y clavar el esférico arriba en el vertical izquierdo.



Satisfecho por su actuación individual, aunque reconociendo que todo estaba dado para conseguir los tres puntos, el jugador habló con FUTBOLRED desde la ciudad de Denizli, su sede natural: “Fue un resultado importante, quizás merecíamos más, pero sirve para seguir sumando en la tabla por desconcentraciones nos empatan, pero es importante sumar y feliz por el gol”.



En su estadía en el club durante esta temporada completó 13 goles: 7 en la Copa y 6 en la Superliga turca. Denizlispor ocupa la casilla 12 con 32 unidades y su gran objetivo es permanecer en la primera división.



Sobre la anotación, Óscar afirmó que “nació de un tiro de esquina en el que queda el rebote y vuelven a abrir la pelota para volver a centrar, centran y rebota en un compañero nuestro, me ubiqué en el segundo palo porque venía trabajando allí siempre en los segundos tiempos y este domingo quedó la pelota en el aire y pude ganar la posición arriba para concretar”.



¿Esa jugada la repiten constantemente en las prácticas? “Sí, cada uno tiene una posición en el equipo a donde llegar, primer palo, punto penal; yo iba al segundo palo también por los videos que se muestran durante la semana, porque hay lugares donde el equipo rival quizás no marca, entonces se pudo aprovechar”.



En cuanto a las restricciones existentes para la celebración de un gol, dijo que “hay unos parámetros de no abrazarse, guardar distancia, pero es inevitable en un momento de alegría no abrazar a tus compañeros con los que trabajaste en la semana, con los que has hecho esfuerzo durante todo el año, es difícil”.



Acerca de la confianza que le ha dado el técnico Bülent Uygun de jugar junto a Hugo Rodallega explicó que “comenzando la temporada jugaba uno de los dos, especialmente Hugo, pero me fui ganando el puesto y ahora jugamos los dos como titulares. Es una muy buena química, es el mismo idioma, siempre va a haber una conexión diferente como si hubiéramos jugado siempre juntos, estamos contentos de compartir cancha”.



Los dos fueron titulares y Estupiñán conectó el cabezazo a los 20 minutos de la etapa inicial. Luego fue reemplazado por Olcay Sahany a los 70. Su rapidez y potencia han cautivado al entrenador, quien lo ha mantenido como inicialista en los últimos cinco compromisos. Al otro equipo al que le había marcado era al Besiktas.



De las jornadas que restan para la conclusión del certamen, sostuvo que “nos faltan cinco fechas, este viernes volvemos a tener competencia, se está jugando de una manera muy rápida. Se vienen adversarios importantes, en el próximo juego un rival directo (Gazişehir Gaziantep), que está encima en la tabla; luego vendrá el Istanbul BB, también el Trabzonspor, que están luchando por el título; Alanyaspor y Ankaragücü. Son muy buenos partidos en los que tenemos que aprovechar todas las opciones porque se ponen en juego muchas cosas, tanto para nosotros como para los rivales”.



Lo que está pactado es que al final del campeonato turco, después del 26 de julio, Estupiñán debe regresar al Vitoria Guimaraes -dueño de sus derechos federativos-, en el que estuvo año y medio entre 2017 y 2018, en los conjuntos A y B. Aunque el Denizlispor es el que conjunto en el que ha tenido mayor ritmo, tendría que negociar una renovación de préstamo. “Dios es el que tiene la última palabra”, aseguró el atacante colombiano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces