Óscar Estupiñán supera marcas: top 30 de Championship y lidera en Hull

Sin duda alguna, el sueño de cualquier jugador es salir de su país, y representar a su nación a nivel deportivo. Eso mismo sucedió con Óscar Estupiñán que tuvo un breve paso de tres años por el Once Caldas, y posteriormente, no regresó más a Colombia. Estuvo en el Vitoria Guimaraes, Barcelona de Ecuador, Denizlispor, nuevamente en Portugal con Vitoria y tras una gran temporada, le bastó para llegar a Inglaterra.

La gran discusión que rodeaba el buen momento de Óscar Estupiñán era por qué firmaría un contrato con un equipo de menor categoría como lo es el Hull City. Sin embargo, en su nuevo club, no duró mucho en explotar con goles y excelentes participaciones, tanto que fue elegido el mejor jugador de agosto anotando siete tantos en 11 presencias. Así logró poner su nombre como el máximo artillero en la Championship.



Sin goles últimamente, su buen momento antes del parón FIFA le dio para estar en la lista de 26 convocados por parte de Néstor Lorenzo en lo que fue su segunda convocatoria oficial, después de la de Héctor Cárdenas en mayo del presente año, y debutó el 5 de junio contra Arabia Saudita. Además, sus buenos registros con el Hull City le permitieron inmiscuirse en el recambio en la zona ofensiva, aunque no sumó minutos contra Guatemala ni México.



Y es que, desde que Óscar Estupiñán llegó a Inglaterra, la adaptación no fue compleja, de hecho, se ganó el corazón de los aficionados gracias a sus goles, y como si fuera poco, el visto bueno del director técnico, Shota Arveladze. Sumado al estratega, un nuevo jugador, Ryan Woods también dedicó palabras al caleño,



La nueva incorporación dialogó con Hull Daily Mail y regaló palabras para el colombiano, “ha estado genial hasta ahora. Es realmente bueno en lo que hace, realmente bueno en su trabajo y eso es lo más importante. No puedo compararlo (con excompañeros de equipo) porque está anotando goles en izquierda, derecha y por el centro”.



Finalmente dijo, “es temprano, está pasando por una muy buena racha. Pero todos sabemos que pasará un par de juegos en los que no marcará, pero así es cómo logramos que vuelva a marcar goles. Con suerte simplemente siga anotando”. Por esta cama de elogios que se ha ganado, y la oportunidad de cumplir el sueño de jugar con la Selección Colombia, su valor aumentó, tanto así que lidera en el Hull City como el jugador más costoso y en la Championship está en el Top 30 de jugadores de mejor valorización.



El valor de Óscar Estupiñán aumenta cada vez más, tanto así que su costo de 6 millones de euros lo hace el más caro de la plantilla del Hull Cty, y también está en el top 30 de la Championship. Estupiñán es indispensable para Shota Arveladze, y aunque su equipo está en la parte baja de la tabla, el ariete colombiano lucha para dominar la tabla de goleadores y consolidarse más en su valorización, y a nivel personal con el objetivo de ser una carta fundamental para Néstor Lorenzo.