Estupiñán no es solo goles: DT de Hull City elogió su aporte en ataque

Óscar Estupiñán, delantero colombiano y muy destacado en el Hull City durante esta temporada, pues ha logrado jugar la mayor parte de los partidos en condición de titular, donde sus goles también han sido protagonista, logrando ser el máximo goleador de su equipo actualmente.



Pese a que esa racha positiva de goles no se ha vuelto a presentar en los últimos duelos, su técnico en Hull City, Liam Rosenior, confirmó que Estupiñán sigue siendo un jugador clave en el esquema ofensivo del equipo y rescató su aporte así no logre marcar.



“Ha marcado cuatro goles en siete partidos, lo que no está nada mal. Creo que encarna, en este momento, dónde estamos como grupo. Trabaja muy duro para el equipo, lucha, cabecea cosas fuera de nuestra área. Después del partido lo señalé delante de los jugadores”, respondió en conferencia de prensa Rosenior.



Hay que recordar que Óscar Estupiñán no marca un gol oficial desde el 14 de enero en el empate 1-1 contra Huddersfield, pero pese a que no se ha vuelto a reportar, completando tres juegos sin lograr ver red. Pese a ello, está nominado al mejor jugador del mes por la Championschip.



🇮🇪 @SeanMaka

💎 @cyruschristie

🪄 Jean Michaël Seri

🇨🇴 Óscar Estupiñán



🗳️ It's time to vote for your January Player of the Month! #hcafc — Hull City (@HullCity) February 8, 2023

“Ha marcado cuatro goles en siete partidos, lo que no está nada mal. Creo que encarna, en este momento, dónde estamos como grupo. Trabaja muy duro para el equipo, lucha, cabecea cosas fuera de nuestra área. Después del partido lo señalé delante de los jugadores”, respondió en conferencia de prensa Rosenior.



Hay que recordar que Óscar Estupiñán no marca un gol oficial desde el 14 de enero en el empate 1-1 contra Huddersfield, pero pese a que no se ha vuelto a reportar, completando tres juegos sin lograr ver red. Pese a ello, está nominado al mejor jugador del mes por la Championschip.

En la actual temporada, Óscar Estupiñán cuenta con 12 goles marcados en 27 partidos jugados con el Hull City, un rendimiento positivo que lo mantienen como arma principal en la segunda división de Inglaterra.