¿Lo tomará o lo ignorará? El aviso que le dejan a Óscar Estupiñán

De la noche a la mañana, Óscar Estupiñán cortó un gran registro de goles en la Championship siendo uno de los goleadores del certamen y por supuesto, de su equipo, el Hull City. Ya vienen siendo tres encuentros en los que Estupiñán arranca como suplente y ve minutos en el complemento. Ocho goles que lo pusieron como el máximo artillero del certamen en las primeras fechas.

Blindado por Shota Arveladze, y sus compañeros como Ryan Woods, poco a poco, los malos resultados condenaron al estratega y llegó Andy Dawson como nuevo estratega. Óscar Estupiñán ha sido suplente en los últimos tres partidos disputados por el Hull City, y espera próximamente ganarse la confianza del nuevo timonel. Lejos de su mejor nivel en la Championship, desde el propio club esperan que su registro goleador mejore, pero antes, le dejan claro algo.



Uno de los referentes del club por su extensa trayectoria, el marfileño Jean Michael Seri dejó en evidencia que para volver a ganarse la confianza de Andy Dawson, primero necesita aprender de sus compañeros, que Seri los pone como ejemplo. En diálogo con Hull Live, el ex Niza mantuvo, “es difícil decir algo sobre la situación de Óscar porque se trata del equipo. Si Estupiñán no juega y Ryan Longman sí, Óscar tiene que aprender y ver qué no estaba haciendo y qué está haciendo Longman para ayudar al equipo”.



A su vez, sentenció Seri que no debe tomarse personal la sequía goleadora y las suplencias de Óscar Estupiñán, “si el proyecto no le está funcionando a alguien, no puede pensar en sí mismo porque se trata del equipo. No se trata de Óscar ni de otro jugador”. Infortunadamente para el Hull City y Óscar Estupiñán, el club de la Championship está en una zona comprometedora en descenso directo.