Óscar Cortés recibió mala noticia en Lens: no jugará la Champions

Óscar Cortés llegó esta temporada al RC Lens de Francia, y no le ha sido fácil su adaptación al primer equipo. Aunque llegó como figura y promesa, luego de brillar en el Mundial Sub-20, en su nuevo equipo no ha tenido suficientes oportunidades.



Al atacante lo llevan de a poco, pues apenas ha jugado un partido en la Ligue 1, a pesar de que el campeonato lleva cuatro jornadas. Ahora, Cortés recibió una mala noticia, de acuerdo a sus expectativas: no jugará la Champions League 2023/2024.



El equipo sangre y oro (les sang et or), reveló el listado de 25 futbolistas que competirán desde la próxima semana en la Champions. Aparece el también colombiano Déiver Machado, pero Cortés quedó afuera.



El entrenador del RC Lens, Franck Haise, explicó los motivos que lo llevaron a dejar por fuera del listado de competencia al exMillonarios.



“Para la lista del Lens para la Champions debemos incluir a 25 jugadores, cuatro de los cuales se formaron en el club. Por lo tanto, tuvimos que excluir a dos jugadores. Spierings (quien regresó al Toulouse), que era lógico. Además, ofensivamente tenemos mucha competencia y tomé la decisión de dejar por fuera a Cortés. Si pudiera poner 26 jugadores, hubiera puesto a Óscar”, aseguró el técnico Haise.



Lens quedó en el grupo B de la Champions, en el que enfrentará al Sevilla de España, el Arsenal de Inglaterra y el PSV Eindhoven, de Países Bajos.



Ahora, Cortés deberá enfocarse en tener minutos de competencia en la Ligue 1 y la Copa de Francia, competiciones locales que afrontará el RC Lens.