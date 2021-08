Córdoba y una nueva crítica implacable: 'lo de James es indefendible'

El comentario de James Rodríguez sobre Everton en su última transmisión en Twitch sigue levantando ampolla.



El zurdo reconoció que no sabía quién era el siguiente rival de su actual club, pues se encuentra en aislamiento en su residencia y apenas el lunes volverá a entrenarse. Solo sabía que debía ser de visitante, pues el primero fue en Goodison Park. ¡Es contra Leeds de visitante!



"Lo de James es indefendible", dijo el exarquero de Selección Colombia y actual analista en ESPN, Óscar Córdoba.



"Uno puede decir voy a hacer una encuesta al que me diga con quien jugamos, pero no esto. Es una falta de respeto con los compañeros", añadió el multicampeón en Boca Juniors.



Además, al referirse a una posible convocatoria a la Selección para la triple fecha de Eliminatorias, Córdoba aseguró que sería "una contradicción".