'Salvavidas' para Arias en Atlético: lesión de titular le abre espacio

Una mala noticia para el Atlético de Madrid podría representar un alivio para Santiago Arias.

El equipo 'colchonero' ha reportado este viernes la lesión de Kevin Trippier, un problema que suelen sufrir los futbolistas y que es complejo de manejar.



"Kieran Trippier no estará disponible para el encuentro que medirá a nuestro equipo con el Eibar tras sentir molestias derivadas de una pubalgia. El lateral inglés ha realizado varias sesiones de entrenamiento alternativo e individualizado. Sin embargo, las molestias no han remitido y Trippier no viajará con el equipo para el encuentro ante el Eibar", informó el club.



Ante esta situación, es el colombiano el llamado a ocupar el lateral derecho, en el duelo de este sábado (1:00 p.m.), en el que se espera sumar los tres puntos para no despegarse de Barcelona y Real Madrid en la parte alta de la tabla.