Hasta el rival admite magia de James: 'un futbolista de mucha calidad'

El momento de James Rodríguez trasciende a la fascinación de Grecia y a la expectativa de Colombia.

El colombiano ha recuperado la continuidad que perdió en Catar y casi que en Everton, donde siempre fue presa de las lesiones, y ahora suma 15 partidos, 3 goles y 5 asistencias, un promedio muy acorde con lo que se esperaba Olympiacos al hacer el gran esfuerzo de tener a un jugado costoso en la nómina.



La admiración crece con los días y viene incluso de un referente de Panathinakos, uno de los equipos que pelea en la punta de la tabla de posiciones de la Superliga local.



En charla con Sport24, Giorgos Donis, ex jugador y siete veces campeón, habló del impacto del colombiano en su equipo: "La mayoría de la gente estaba decepcionada de James en Qatar, donde pregunté y no me dijeron lo mejor. Pero parece que Olympicos le dio motivación y gana mucho con un futbolista de mucha calidad", comentó.



Olympiacos se mide este domingo (1:30 p.m.) a PAOK, equipo con el que iguala en puntos (42) y al que es preciso vencer para acercarse a AEK (47) y el propio Panathinaikos (45).