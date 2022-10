Baño de realidad de James de vuelta a Olympiacos: todo juega en contra

Es la historia sin fin de James Rodríguez: cuando está disponible hace los pases y las jugadas que prueban su enorme talento, pero esa no es la norma pues las lesiones lo marginan en momentos clave. Y entonces, cuando por fin se recupera, encuentra que todo está cuesta arriba y él, más que un apoyo, se vuelve una salida de emergencia. No es fácil lidiar con esa presión, menos cuando se repite en todos los equipos a los que va.

Olympiacos no parece ser la excepción: después de un debut correcto, sin los brillos de antaño producto de una inactividad de casi seis meses en Al-Rayyan, viajó a Estados Unidos con la Selección Colombia y regresó lesionado, ¿Le recuerda a algo? ¡Claro! Le pasó antes en Real Madrid y fue, entre otras cosas, lo que dinamitó su relación con Rafa Benítez, quien le volvió a cobrar cuando coincidieron en Everton.



La buena noticia es que el técnico Míchel, quien parece tenerlo en gran aprecio, confirmó que el problema esta vez no fue tan grave y estará disponible para el duelo contra OFI, de visitante, este domingo por la liga griega (8:00 a.m. hora colombiana).



¿Qué panorama encontrará? Otra vez un gris panorama conocido: su equipo es tercero de la tabla con 11 puntos, uno menos que AEK pero 7 menos que el líder Panathinaikos, lo cual ya condenó a un DT y obligó al regreso del actual entrenador. De la Europa League está virtualmente eliminado tras caer este miércoles por 0-3 contra Qarabag y no tener ningún triunfo en su zona. El papelón defensivo, con su amigo Marcelo como protagonista, dejó muchas caras largas.

Así que vuelve o al menos estará en el banquillo. Y esa es una gran noticia porque las últimas veces que se habló de sus lesiones, sobre las que jamás hay certezas por exigencia de él mismo, su recuperación tardó varias semanas. Esta vez fueron solo dos partidos, pero el del torneo europeo fue el que más dolió.



A James le toca la doble labor de integrarse a unos compañeros a los que prácticamente no conoce (los vio en un par de entrenamientos y viajó con su selección), hacer la diferencia en el campo para que ese tercer lugar en Liga, que incomoda a todos pues Olympiacos es el equipo más fuerte económica y deportivamente de Grecia, no se vuelva un dolor de cabeza y no acaben mirando a su salario, que aún cuando sea 60 por ciento -según dicen- sigue siendo millonario, y además acomodarse a un nuevo entrenador como Míchel.



De eso depende que pueda ganar la continuidad y el nivel competitivo que requiere para seguir en el radar de la Selección Colombia a pesar de todas las críticas y cuestionamientos. Asi es James, siempre contra la corrriente.