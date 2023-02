James tendría fecha de regreso en Olympiacos: ojo, hay competencia

James Rodríguez no tiene discusión: si está sano juega y es titular en Olympiacos, que se ha ido acostumbrando a resolver con él todos los problemas de generación de juego.

El colombiano no ha podido estar en los últimos partidos por un problema muscular y su ausencia se sintió: aunque sin él se sumaron tres puntos contra Lamia (3-0), a la hora del clásico contra el líder Panathinaikos (0-0) se echó de menos su pase y su llegada a gol.



Por eso ahora que el técnico Míchel ha vuelto a hablar de él en la rueda de prensa, la ilusión en la afición, que ya lo ovaciona, se disparó.



“James participó ayer en el entrenamiento, pero luego siguió la sesión individual porque tenía molestias. Mañana veremos si está listo para el AEK, si está bien jugará", dijo el español.



Saber que entrena es buena noticia, pero no tanto la parte de las molestias. Igual, al parecer, hay optimismo, aunque también hay un plan B que puede convertirse en competencia interna: "tenía un gran competidor en este juego, Fortounis, que hizo un excelente partido”, dijo el DT.



En lo que va de la temporada ha disputado 20 partidos (17 por liga y 3 por Copa), ha dado 5 asistencias y ha marcado 5 goles. Sin embargo, no ha podido actuar desde el 13 de febrero, justo cuando parecía que ya por fin las lesiones eran un tema superado.



¿Quién es Fortounis?



El griego Fortounis es también veterano como James (30 años) y ha sido todo un desafío para Míchel, porque se parece en su juego al colombiano.



“Por la forma en que jugamos, es un hecho que James y Fortounis podrían estar en el mismo 11 que el once titular", decía a finales del año pasado.



Su idea era acomodarlos en un sistema 4-2-3-1, con el 10 más hacia el medio y jugando detrás del ‘9′, posición que es la preferida de Fortounis. El tema es que con la ausencia de James se ha ido fortaleciendo el local en la posición y a eso se refiere Míchel cuando parece decantarse por él, sin duda menos propenso a lesiones. Ojo James, que la competencia adentro y afuera, es letal...