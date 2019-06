Fin del ciclo: Bayern Múnich hace oficial la salida de James Rodríguez

Bayern Múnich confirmó la salida de James Rodríguez tras dos años en el equipo alemán. Por medio de sus redes sociales, el club bávaro mostró su agradecimiento al colombiano en el tiempo que defendió la camiseta del conjunto más grande de Alemania.

James Rodríguez terminó su ciclo en el Bayern Múnich, el colombiano termina su préstamo el 30 de junio del presente año y como se confirmó este martes, el colombiano solicitó al club no hacer efectiva la opción de compra que se tenía.



Ante esta solicitud, los directivos del club alemán aseguraron mediante un comunicado oficial que respetan la decisión del jugador y le desean lo mejor en el futuro cercano para el colombiano.



"En nombre del FC Bayern Múnich quiero agradecer a James sus dos años con nosotros llenos de éxitos. Su aporte ha sido muy importante en todos los logros de las últimas dos temporadas. Le deseamos a James todo lo mejor en el futuro", añadió Karl-Heinz Rummenigge.



Por otro lado, en el comunicado, el club publicó unas palabras del colombiano sobre su salida: "Mi enorme agradecimiento a todo el Club y a la afición, siempre nos ha apoyado de forma excepcional. Han sido dos años inolvidables en Múnich, siempre me he sentido muy a gusto. Me llevo los mejores recuerdos y le deseo al Bayern lo mejor en el futuro".



James Rodríguez se va del club alemán con 67 partidos jugados, en los que anotó 15 goles y repartió 20 asistencias. Además, se va siendo campeón de la Bundesliga en 2018 y 2019, de la Supercopa y de la Copa de Alemania en el presente año.