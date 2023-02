¿A Daniel Ruiz no lo ven adaptado? DT habló sobre el colombiano

Daniel Ruiz abandonó Millonarios para cumplir el sueño de cualquier jugador: desempeñarse en el fútbol del exterior en busca de mejores minutos y de un paso para tomar mucha más experiencia. Santos de Brasil se convirtió en su nueva casa. Ya ha tenido participación en el campo de juego, pero la sorpresa la dio Odair Hellman que no lo tuvo en cuenta en ningún tramo del partido contra el Corinthians en la última fecha del Campeonato Paulista.



Por esta razón, y aunque Daniel Ruiz estaba cumpliendo con pocos minutos en el campo de juego, generó mucha sorpresa que no haya sido tenido en cuenta en ningún momento del compromiso durante los 90 minutos.

Odair Hellman precisó cómo ha llevado a Daniel Ruiz, que todavía no parece adaptarse al fútbol de Brasil y claramente no será fácil a su edad poder meterse así de lleno en la estructura que el estratega quiere implantar y llevar de cara al Brasileirao que se avecina pronto. Ruiz solo ha podido disputar 36 minutos entrando en los segundos tiempos de dos compromsos en el Campeonato Paulista a la espera de tomar más confianza y poder ser titular con la número '7' a su espalda.



Su director técnico, Odair Hellman mantuvo que todavía no puede tener los minutos deseados porque no se ha podido acoplar bien al grupo. Además, habló sobre su forma de ser que puede no ayudar en su manera de jugar y en adaptarse con sus compañeros. Así lo referenció su estratega, "Daniel Ruiz es un joven que viene de otro país, necesitas visualizar todos los aspectos de esa adaptación. Él es un chico tímido, le estamos dando apoyo, pero también necesitamos visualizar el equipo y las inserciones que hagamos".



Sin duda alguna, parece que es lo más lógico y lo indicado en estos momentos con la actualidad de Daniel Ruiz en el Santos de Brasil. Es una camisa que pesa por los antecedentes que ha tenido con un jugador como Pelé en su historia y siendo uno de los grandes del país. Por esta razón, su estratega volvió a referenciar que, "Ruiz tendrá oportunidades, es otro ritmo y lo está buscando. Cuando tenga la oportunidad, seguramente nos ayudará. Ivonei ha estado entrando y haciéndolo bien. Lucas se siente un poco mejor físicamente, ha perdido intensidad al final. He estado usando más a Ivonei porque está en un buen momento".