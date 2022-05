Ni Courtois ni plata: el obstáculo de Ospina para llegar a Real Madrid

El futuro de David Ospina es incertidumbre pura ahora que la situación en Napoli finalmente parece despejada.

El colombiano, de 33 años, tendría claro que no habrá renovación en su club actual, con lo cual en junio estará libre para buscar club.



La buena noticia es que suena para Real Madrid, nada menos que campeón de LaLiga y finalista de la Champions League. La mala, que un problema logístico podría ser insalvable, aunque con el mercado abierto todo puede suceder.



La relación de Ospina con Carlo Ancelotti es muy buena desde 2018, cuando el italiano lo pidió para Napoli, donde no tienen queja de su rendimiento, aunque el DT se haya ido pronto. Por eso toma fuerza la posibilidad de verlo, ya veterano, en un gigante como Real Madrid. Pero no es tan simple.



La realidad es que la nómina 'merengue', ya muy robusta, no tiene cupo para jugadores extranjeros y eso complica el fichaje, pues se hace necesario abrirle espacio poniendo a alguno de los extracomunitarios en la vitrina el próximo mes de junio. ¿Lo hará Ancelotti tratándose de un jugador que claramente será suplente de Courtois? Esa es la gran duda.