James Rodríguez sigue en la dulce espera: 'la lucha no ha terminado'

Ha de ser desesperante el plan: celular en la mano, atento a rumores aunque no quisiera estarlo, haciendo cálculos mentales por si llaman y por si no.

Por eso James Rodríguez se concentra en lo que único que está realmente en sus manos: su trabajo físico.



Entiende que muchos de los que quisieran tenerlo se cortan cuando miran su historial médico, que puede no mostrar muchos datos pero sí muchos días de ausencia. Y eso, dado el costo de su salario, es un cálculo imposible de evitar.

En las últimas semanas sus redes sociales están llenas de pruebas de su dedicación a mantenerse físicamente a tope para cuando venga el momento de firmar un nuevo contrato.

Su última publicación tiene que ver con eso: " La lucha no ha terminado", dice, en inglés, comentario que sus amigos Ribery y Boateng, entre otros, comentaron con emjois motivadores... que curioso que sean del Bayern, donde pudo hacer historia como en Real Madrid pero eligió no serlo... en fin.



La lucha, en efecto, sigue y seguirá hasta que se conozca su destino. Sabe que no tiene tanto tiempo como los demás y que por mucho que sea el agente libre más caro del mundo, si no hay club y continuidad no habrá Selección Colombia, ni Eliminatorias, ni Mundial. La apuesta es seria.