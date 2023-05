Vélez responde con sarcasmo a James por creerse mejor de la historia

James Rodríguez pierde siempre. Hasta cuando gana. Finalmente decidió dar entrevista a periodistas colombianos y ser completamente honesto pero ahora eso suena a un 'sincericidio'.

Dio muchas respuestas polémicas en charla con Andrea Guerrero y Eduardo Luis López, pero tal vez la más reveladora fue la de su top tres de mejores jugadores de la historia de Colombia.



“Ospina es el que más tiene partidos en Colombia, él tiene que estar. Nos ha salvado muchas veces”, empezó diciendo. “(Falcao) Por lo que ha hecho, lo que nos ha dado, fue el mejor ‘9′ del mundo y en Colombia hemos tenido la suerte de haberlo visto”, añadió. Y concluyó: “los números que hice, por lo que he hecho. Somos los tres ahí”.



Claramente le preguntaron por Valderrama, por Asprilla, por Ortiz, por muchos históricos, pero él fue categórico: “Eran jugadores muy buenos, los respeto mucho, no tengo nada en contra de ellos, pero ese es mi top 3, y cada uno dará sus favoritos”.



Y entonces fue Troya. Las redes sociales se encendieron y se fueron en dos bandos, uno valorando su elección y defendido su gusto personal, otros acusándolo, como su famoso restaurante, de Arrogante.



Por supuesto, era una oportunidad de oro para uno de sus más ácidos críticos, el periodista Carlos Antonio Vélez, quien apeló al sarcasmo para criticar la polémica elección.



Sobre una imagen de Oleg Salenko, máximo goleador del Mundial de 1994 con 6 tantos (igualó con Hristo Stoitchkov), escribió: "No se molesten.. es para una tarea de unos niños.. ¿este también fue goleador de un mundial? ¿Y es considerado por ello el mejor futbolista de todos los tiempos en su país? Muchas Gracias!", dijo en su cuenta de Twitter.





El equipo más importante en el que jugó Salenko fue el Dínamo de Kiev ucraniano y no llegó a coronarse campeón de ninguna competencia, mientras James lleva 24 títulos en su carrera contando a dos de los equipos más importantes del mundo, Real Madrid y Bayern Munich, y es el segundo máximo goleador de la historia de la Selección Colombia con 26 tantos (a diez de Falcao). ¿Justa comparación?

No se trataba de justicia sino de lanzar el dardo a James y esa misión se ha cumplido. Cada vez que habla se arman tormentas de esta magnitud. Después habrá quien le critique que no conceda entrevistas... En fin, la coherencia.