¿Cuándo va a aprender? No paran críticas a Alfredo Morelos en Escocia

Pasan los días y en vez de escuchar buenos comentarios sobre Alfredo Morelos, lo que llegan son críticas y más críticas. Infortunadamente, muchas de ellas justificadas.

Morelos fue sancionado de oficio por una dura falta en el duelo en el que le había dado la victoria a Rangers contra Hibernian, y no solo el técnico Steven Gerrard sino otros críticos le han caído encima, debido a que ya tiene antecedentes.



El último ha sido Alan Hutton, exfigura de Rangers, quien llamó la atención del colombiano por lo que su actitud actual puede hacer en el resto de su carrera.



"Los equipos y los entrenadores siempre miran y piensan '¿es un obstáculo? ¿Es demasiado arriesgado? ¿Nos va a costar en esas situaciones y escenarios?' Tiene que tener cuidado de no ir demasiado lejos. Seguimos diciendo que tiene que aprender y aprender rápidamente y no parece que haya podido hacerlo hasta ahora", aseveró en entrevista con Football Insider.



Deportivamente se le exige más pues suma 11 goles en 30 partidos, una marca que no es del todo mala pero que podría ser mejor de no ser por sus ausencias. El atacante necesita recuperar la confianza de su entrenador, que también se ha cansado de defenderlo, y enfocarse si es que quiere salir de la liga de Escocia, que ya considera agotada, y buscar un mejor futuro en una gran liga europea.