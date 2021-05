Carrascal no pega una: 'me sorprende que Gallardo lo siga poniendo'

Queda poco o casi nada del famoso 'Carrascrack'. Ahora al colombiano de River Plate lo fusilan a críticas en cada presentación con River Plate y hasta cuestionan al entrenador, Marcelo Gallardo, por insistir en él.

River Plate perdió este martes 1-3 contra Fluminense y estuvo a punto de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se no ser porque Junior no pudo vencer a Santa Fe, habría sido el batacazo del grupo D.



Carrascal jugó 45 minutos y poco, salvo un par de aproximaciones, pudo aportar para mejorar el juego de su equipo. Las críticas no se hicieron esperar. En TNT Sports Argentina, lo fustigaron de todas las maneras.



"Cuando tus compañeros... creo que no tiene vuelta atrás", decían en el inicio del debate.



"Me sorprende que Gallardo lo siga poniendo, aunque lo ha sacado en cada partido. Y es que la buena fortuna no lo acompaña tampoco. Si querés le podés pasar factura a todo lo que hace Carrascal, encima no le salen las cosas", añadían otros analistas, más mesurados.

"ME SORPRENDE QUE GALLARDO SIGA PONIENDO A CARRASCAL" 🔴⚪@DistasioNicolas hace foco en #HalconesyPalomas en el momento gris que vive el colombiano. Para Martín Costa, "no tiene vuelta atrás"⚽



🤔¿Es para tanto? pic.twitter.com/GqPBJGe5HN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 26, 2021

Lo cierto es que el colombiano está lejos del ritmo que lo convirtió en figura y que no son pocos los que piden una cesión, ahora que como jugador joven todavía puede dejar un buen dinero en las arcas.



El técnico Gallardo lo ha llevado con confianza y paciencia pero es una realidad que la suerte tampoco lo acompaña.