'¿Dónde tiene la cabeza?' Nueva crítica a Alfredo Morelos en Rangers

Alfredo Morelos se debate siempre entre las más duras críticas y los inevitables elogios. Es como si deliberadamente quisiera que hablen bien o mal pero que hablen.

Y lo hacen frecuentemente pero, al menos esta vez, no para reconocer su innegable talento sino para cuestionar su actitud.



El turno es para Ally McCoist, ex DT de Rangers y ahora comentarista, quien analizó la pérdida de la titularidad del colombiano y la posibilidad de una renovación de contrato.



“Tendría que sentarlo y tener una conversación seria con él. Necesitaría averiguar dónde está su cabeza, dónde quiere estar, dónde cree que puede estar, qué quiere lograr”, dijo el escocés en BT Sport.



El cordobés interesaría al Sevilla de España y que a sus 26 años es un riesgo para Rangers que se vaya gratis. Pero al tiempo se cuestionan si es conveniente retenerlo, como sucedió en el pasado cuando desde Francia lo buscaron pero no hubo negociación exitosa de traspaso, o si es preferible dejarlo ir y no sufrir los líos de actitud que tantas veces le han criticado en Escocia.