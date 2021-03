¡Justo ahora! Hay novedades en demanda por violencia contra Villa

Sebastián Villa está viviendo tal vez la mejor etapa de su carrera, brillando como pocos en Boca Juniors y siendo figura en partidos clave como el último clásico contra River Plate, en el que marcó de penalti (1-1).

Pero eso no tiene nada que ver con la demanda por presunta violencia de género contra su exnovia, Daniela Cortés, que sigue su curso y que, en las últimas horas, tuvo novedades.



El diario Olé informó que la fiscal del caso, Verónica Pérez, presentó ante el juez Javier Maffucci Moore la elevación a juicio oral del colombiano, lo que significa que hay razones para pensar que en efecto hubo una agresión y eso hace necesaria la mencionada instancia.



Dice la fuente que la medida es porque ya están próximos a vencerse los plazos aunque, en todo caso, el cargo más grave, el de coacción agravada, ya no existe.



La estrategia de la defensa para evitar el juicio oral es alegar que hay más dudas que certezas en el proceso, según explicó Olé, y que las demandas de lesiones leves y amenazas coactivas no están "acreditadas con el grado de certeza suficiente que esta etapa del proceso requiere".



El jugador podrá seguir ejerciendo su profesión mientras el caso avanza, pues se le garantiza el derecho al trabajo, pero todavía no hay indicios del final de este proceso, al menos en el corto plazo.