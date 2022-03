Liverpool cumple cita a M. City: duro triunfo y a semifinal de FA Cup

¡Se viene un partidazo! Con las excusas para un Nothingham Forest, que fue más que digno rival, Liverpool se impuso en los cuartos de final de la FA Cup y ahora va por el Manchester City en la semifinal.

Y no fue ni mucho menos un trámite porque el local opuso una resistencia feroz, llegó a dar un par de sustos para ilusionarse con la nueva versión de David vs Golliat, pero acabó resignándose a una derrota 1-0 que fue suficiente para cumplir la cita más esperada: Klopp vs Guardiola.



Era, como se presentía, una amenaza constante el Liverpool sobre el área del kinder de Nottingham Forest, una apuesta por el talento joven que soñaba con dar la sorpresa.



Se sucedían las aproximaciones de Tsimikas, Gomez y Fabinho hasta que, a los 28 minutos, desperdiciaba Firmino la más clara, al aparecer en el pestañeo defensivo y, por intentar el lujo de pincharla, le dio a Hovarth la opción de atajar y de hacerlo ver mal al brasileño, a quien seguro le esperó un regaño de Klopp en el camerino por no hacer lo práctico.

Se agotaría el primer tiempo sin más aproximaciones a los arcos, con un visitante dueño de la pelota pero sin la precisión usual en la salida.



Insistía Klopp con sus once y no hacía cambios para el complemento, pero era una necesidad pues el plan defensa de Nottingham seguía inalterable y para el favorito era chocar una y otra vez con el mismo muro.



Por fin había cambio de plan con cambio cuádruple a los 63: Díaz por Chamberlain; Henderson por Keita; Thiago por Fabinho y Minamino por Elliot.



No era tan inmediato el efecto, pedía Díaz una falta en el área que no era y el local creía cada vez más en el alargue, lo que complicaba aún más la salida del favorito, especialmente cuando perdonaba el gol Zinckernagel a los 75, con Becker vencido en un rápido contragolpe, el cual era consecuencia lógica de la decisión de Liverpool de adelantar mucho más sus líneas buscando el gol. ¡Tremendo susto!



Y entonces la diferencia de un equipo pleno de posibilidades contra uno más modesto: a los 78 minutos el centro de Tsimikas le cayó limpio a Diogo Jota, quien castigó... en polémica jugada que parecía claro fuera de lugar pero que para el VAR fue 'onside'.



Pedía Firmino después otro penalti inexistente, y se iba encima Nothingham en el cambio de libreto para buscar el empate y seguía sin aparecer Díaz en posición de gol. Hasta dos opciones claras de gol tuvieron los dueños de casa antes de resignarse a una derrota esperable pero dolorosa.



Ahora en la semifinal, un partido imperdible: Liverpool vs Manchester City, que a primera hora venció (1-4) a Southampton.