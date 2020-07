Desafortunada situación le espera a Quintero cuando vuelva a Argentina

El regreso de Juan Fernando Quintero a Argentina estaba presupuestado para el domingo, pero por falta de un trámite no se pudo lograr. Ahora, esperan al colombiano este jueves, aunque esa demora lo perjudica.

El volante de River Plate llegó a Colombia hace un mes para estar con su familia. Sin embargo, al jugador lo esperaban el domingo en Buenos Aires para empezar el tiempo de aislamiento de 14 días que deben hacer todas las personas que llegan del extranjero.

Como Quintero no tomó el vuelo de Avianca en el que sí se desplazaron Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, él debía regresar en un vuelo privado, tal como llegó a Colombia. Sin embargo, esa empresa no hizo un trámite y no se pudo trasladar el domingo.

A Juanfer lo esperan este jueves en Argentina, pero eso le implicará perderse los primeros días de entrenamiento del plantel, pues por el aislamiento de 14 días no podrá estar en el inicio de las prácticas. que se espera sean aprobadas por el gobierno el 6 de agosto.

Según Olé, Quintero se perdería las primeras ocho sesiones de entrenamiento, una situación que Marcelo Gallardo quería evitar a toda costa, aunque entiende que la situación se sale de las manos del jugador colombiano.