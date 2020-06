El PF vallecaucano de Mazatlán, nuevo club que reemplaza a Morelia

Hace unos días se mencionó que Monarcas Morelia había vendido su franquicia y no solo cambiaría de nombre sino de ciudad en México. Pues bien, este lunes se hizo la presentación con la nueva razón social: Mazatlán FC., que nació en plena pandemia, y se trasladó a Sinaloa.



En la plantilla se encuentran jugadores como el venezolano Fernando Aristeguieta (ex América de Cali), los chilenos Gonzalo Jara, Rodrigo Millar y Jorge Valdivia, además del defensa central colombiano José Ortiz (ex Deportivo Pasto).

Luis Fernando Lastra, un experimentado preparador físico vallecaucano que trabajó en Colombia con el Deportivo Cali en la década del 80 y compartió con técnicos como Vladimir Popovic y Fernando ‘Pecoso’ Castro, así como con la dupla Bernardo Redín-Carlos Valderrama, no solo pasó el periodo de prueba, sino que ya cumple seis temporadas en la institución y fue confirmado en la nueva sede, en el puerto mexicano y cuyo color de camiseta de ahora en adelante será el morado.

En diálogo con el Súper Combo del Deporte, de Radio Red Cali, Lastra señaló que “llegué hace seis años, me trajeron por tres meses, querían conocer mi trabajo porque habían jugadores en el fútbol mexicano que habían comentado de mi trabajo, entre ellos Avilés Hurtado y Jackson Martínez. Sin embargo, me propuse mostrar la calidad de mi trabajo, la responsabilidad, la seriedad en todo lo que se hace y la importancia del trabajo de prevención, fortalecimiento y rehabilitación deportiva que aquí en el club no lo había. Empecé a estructurar eso, mostrarle al Departamento Médico la importancia del trabajo de la prevención, enseñar a los jugadores la importancia de trabajar previo a un entrenamiento, fortalecerse muscularmente, y todo eso fue dando sus frutos. Posteriormente mostré eso a nivel de divisiones menores y empecé a hacer escuela, capacitar a los preparadores físicos jóvenes que trabajaban en divisiones menores y hace dos años y medio monté el programa de prevención, fortalecimiento y rehabilitación deportiva en el Monarcas Morelia, con un equipo de trabajo de cuatro profesores”.

¿Qué ocurrió para con Morelia, que tenía el apoyo de una empresa de televisión? “Tengo que reconocer que Monarcas Morelia como TV Azteca, las instalaciones, tanto a nivel de divisiones menores como del equipo profesional, son excelentes, nosotros tenemos en las divisiones base un complejo muy bonito, tanto en canchas sintéticas y naturales, donde trabajaban los niños, el equipo femenino profesional, hasta la Sub 20 con toda la estructura, un pequeño gimnasio, pero muy bien montado, trabajábamos muy bien. El equipo profesional en el estadio tenía una cancha auxiliar, unas instalaciones muy buenas. Da tristeza que Michoacán se quede sin fútbol, pero es la oportunidad para que otra institución o inversionistas tengan la misión de poder montar un buen equipo de fútbol”.

Sobre los futbolistas con pasado en nuestro país, explicó que “José Ortiz, colombiano que venía de Pasto, continúa con nosotros, mejoró una barbaridad, muy buena persona, educado, entró en los planes del ‘profe’ Pablo Guede, Aristeguieta tengo entendido que tiene contrato con el club, es pieza fundamental dentro de la estructura del equipo y por ahora no se escuchan cambios. Falta saber qué técnico viene y si cuenta con estos jugadores en el plantel”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces